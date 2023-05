Cinha Jardim já está em casa depois do susto com o enfarte do miocárdio

Cinha Jardim já está em casa, a recuperar, depois do susto que sofreu com o enfarte do miocárdio, na semana passada.

Finalmente junto das filhas, Isaurinha e Catarina: Cinha Jardim já está em casa alguns dias após o enfarte do miocárdio que sofreu na semana passada.

“Já temos a nossa mãe em casa! Obrigada por todas as mensagens️. Não podíamos ter um melhor dia da Mãe!”, revelou, nas redes sociais, Catarina, mais conhecida por Pimpinha.

Recorde-se que na passada quinta-feira, 4 de maio, circularam pela internet fotografias de Cinha Jardim inconsciente na rua e a ser auxiliada por populares, após ter desmaiado dentro do carro.

Mais tarde, Cinha Jardim recorreu às redes sociais para, pela primeira vez, pronunciar-se acerca do internamento. “Muito obrigada a todos pelas mensagens de apoio que tenho recebido. Na terça-feira passada senti-me mal no carro mas consegui parar, perdi os sentidos e fui prontamente assistida por pessoas que iam a passar na rua, entre elas um médico estrangeiro que efetuou manobras de reanimação”, começou por escrever.

“Foi chamado o INEM que me transportou para o Hospital de São José onde foi excluída causa cerebrovascular. Na quarta-feira fui transferida para a unidade de Cardiologia do Hospital de Santa Marta onde foi feito um cateterismo e que confirmou que tive um enfarte do miocárdio”, continuou.