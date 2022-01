Cinha Jardim ainda não conhece o filho de Pimpinha devido ao Covid-19

Cinha Jardim ainda não conheceu o neto Tomás, que nasceu esta terça-feira, fruto do casamento entre a filha Pimpinha e Francisco Spínola, por causa do Covid-19.

A comentadora da rubrica “Crónica Social”, do programa “Você na TV” (TVI), está de quarentena em casa, depois da Organização Mundial da Saúde ter decretado o vírus como pandemia.

Devido a este cenário, a comunicadora ainda não visitou o neto recém-nascido, tal como contou a Manuel Luís Goucha, numa conversa durante o matutino da estação de Queluz de Baixo.

“Por causa desta pandemia estou em casa. Por isso, não pude assistir ao parto e ainda não o conheci, só o vi em vídeo. […] Enfim, nesta fase temos de adaptar-nos da melhor forma”, afirmou.

Cinha Jardim foi avó mais uma vez esta terça-feira após o parto do pequeno Tomás. A notícia da chegada do rebento ao mundo foi dada por Isaurinha e Francisco Spínola no Instagram.

LEIA TAMBÉM: