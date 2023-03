Cinha Jardim revela que visitou Marco Paulo no hospital: “Está melhor do que pensava”

O estado de saúde de Marco Paulo tem deixado os seus fãs preocupados. Cinha Jardim foi visitar o cantor ao hospital e revela boas notícias.

A “socialite”, que esteve presente no matutino “Dois às 10”, na TVI, revelou que foi até ao hospital visitar o cantor e que o encontrou bem.

“Fui visitá-lo. Está muito melhor do que eu pensava. As notícias estavam a ser alarmantes, eu falo com ele regularmente ao telefone, mas fui lá visitá-lo. Realmente posso dizer que o estado de espírito é bom, está muito melhor”, afirmou.

“Ele até me disse que gostaria que as pessoas dissessem a verdade. É por isso que eu estou aqui a dizer. Ele precisa de fazer muitos exames, há ali um problema que está a ser resolvido, mas que necessita de muitas horas no hospital. Como ele não vive em Lisboa, é muito mais prático estar internado com todos os cuidados”, acrescentou.

Recorde-se que, em 2022, Marco Paulo foi diagnosticado com um tumor no pulmão e nos últimos dias o órgão foi drenado no hospital CUF Descobertas, em Lisboa.