Cinha Jardim sobre Alexandre Frota: “Ainda mexe com as minhas entranhas”

Durante a emissão desta segunda-feira, 26 de dezembro, do matutino “Dois às 10”, na TVI, foi comentada a última gala de “Big Brother” e Cinha Jardim lembrou a sua passagem pelo programa.

A comentadora estava a defender a postura do algarvio Miguel Vicente e foi questionada sobre a forma como lidaria com o concorrente se estivesse a participar no jogo.

De seguida, a socialite lembrou a sua passagem pelo formato e as discussões que teve com Alexandre Frota. “Estive lá dois meses e dez dias com ele e, no entanto, ainda mexe aqui com as minhas entranhas quando penso no Frota”, afirmou.

“Fui eu a lutar contra aquele Frota”, atirou ainda fazendo referência às discussões com o brasileiro.