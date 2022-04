Clã Kardashian cancela tradicional festa de Natal da família

Pela primeira vez desde 1978, o clã Kardashian e Jenner cancelou a tradicional e icónica festa de Natal da família devido à covid-19.

O Natal será diferente para as “socialites” norte-americanas. Khloé Kardashian revelou, esta segunda-feira, dia 7 de dezembro, numa publicação no Twitter, que a família optou por não realizar a festa de Natal anual, tendo em conta o aumento do número de infetados com o novo coronavírus na Califórnia.

“Os casos da covid-19 estão a sair do controlo na Califórnia. Decidimos não dar a festa de Natal este ano. É a primeira vez que não vamos ter a festa desde 1978, acredito eu. Saúde e segurança em primeiro lugar! A pandemia deve ser levada a sério”, revelou a empresária.

We have not done anything. No Christmas photos and no Christmas Eve party this year. Covid has taken over

