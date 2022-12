Clara de Sousa chora morte do gato Rissol

Clara de Sousa está de luto após a morte do seu gato, Rissol. Nas redes sociais a jornalista assinalou a partida do felino.

Foi através do seu perfil de Instagram que o rosto de informação da SIC partilhou uma imagem do gato e escreveu palavras de pesar.

“Recebemos e perdemos. A vida é feita disto. De momentos de grande alegria e de profunda tristeza. Quando perdemos e não percebemos porquê, quando não conhecemos as razões e não estamos à espera, o choque é ainda maior. Ontem o Rissol partiu”, começou por escrever.

“Ainda há dias lhe colocava o chapelinho de Natal já antecipando a data. Ele deixava tudo. Estava sempre por perto. Fazia-me imensa companhia como nenhum outro. Sempre a ver-me cozinhar em cima da bancada, sempre pronto para roubar qualquer coisa assim eu me distraísse. Sempre atrás de mim como um cão”, continuou.

“Agora não está mais connosco numa morte súbita com apenas um aninho e meio de idade. Não dá para compreender. Apenas quatro dias depois de uma imensa alegria com a chegada do Lucky, com quem foi primeiro a brincar, a família está agora mais pobre.

O que te aconteceu meu querido? Porquê? Nunca saberei”, rematou.