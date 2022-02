Clara de Sousa mostra as cábulas que utiliza no “Jornal da Noite”

View this post on Instagram

Quando precisamos de apontar algo importante, só temos de usar o que está mais à mão. 27 detidos e 274 estabelecimentos encerrados nos últimos 3 dias por violação das regras do Estado de Emergência. Que mais é preciso dizer ou fazer para que algumas pessoas percebam que isto é mesmo para levar a sério? #fiqueemcasa #covid19 #estadodeemergencia #mitigação