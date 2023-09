Clara de Sousa mostra-se nos preparativos para os Globos de Ouro e já há um vestido para ver

A Gala dos Globos de Ouro acontece no domingo e Clara de Sousa volta a apresentá-los. A jornalista revelou-se nos preparativos.

Já no próximo domingo, dia 1 de outubro, vai acontecer a Gala dos Globos de Ouro da SIC. A cerimónia anual de entrega de prémios será novamente conduzida por Clara de Sousa, que sobe ao palco pela terceira vez.

Face à proximidade do evento, a jornalista já se mostra nos preparativos para os Globos de Ouro, como partilhou nas suas redes sociais. No Instagram, mostrou-se nas provas de roupa com o estilista Nuno Baltazar, aparecendo num vestido comprido dourado e brilhante.

“O incrível Nuno Baltazar aceitou o desafio e é o criador do vestido que irei usar na grande Gala dos Globos de Ouro deste ano. É também dele este maravilhoso vestido dourado usado na promo oficial que já está no ar”, começou por escrever.

“Obrigada, Nuno, pela entrega e criatividade, além da simpatia, disponibilidade e abertura para me ouvires”, agradeceu.

“Já falta pouco para a noite de todas as galas que vai premiar o talento nacional”, concluiu.