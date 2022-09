Clara de Sousa mostra-se nos últimos preparativos para a festa

Clara de Sousa mostrou-se nos últimos preparativos para a 26.ª edição dos Globos de Ouro, agendada para este domingo, 2 de outubro.

A jornalista, de 54 anos, foi escolhida pelo segundo ano consecutivo para apresentar a cerimónia de entrega de prémios no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A também “pivot” escolheu novamente o estilista João Rolo para conceber o seu vestido.

A profissional da SIC visitou, esta terça-feira, 27 de setembro, o estilista para acertar os últimos detalhes do vestido escolhido para os Globos de Ouro.

“Este vestido é lindo… e adoraria usá-lo um dia, mas não será o que vou usar no domingo nos Globos de Ouro”, começou por escrever na legenda de uma fotografia em que surge ao lado de João Rolo com um vestido vermelho.

“Estive com o João Rolo para os últimos acertos no vestido com que irei pisar o palco do Coliseu dos Recreios de Lisboa”, contou.

No final, Clara de Sousa deixou um agradecimento ao estilista: “Obrigada, João, pela dedicação e disponibilidade que sempre tens, com esse enorme talento reconhecido aqui e além-fronteiras. É um privilégio vestir mais uma das tuas criações”.

A jornalista estreou-se como apresentadora dos Globos de Ouro no ano passado. Na altura, a “pivot” sucedeu a Cristina Ferreira, que trocou a SIC pela TVI.