Clara de Sousa revela os momentos mais marcantes dos Globos de Ouro

Clara de Sousa foi a apresentadora dos Globos de Ouro e revelou os momentos que mais a marcaram durante a gala.

Para a Gala dos Globos de Ouro, que decorreu no passado domingo, a SIC elegeu, como no ano passado, Clara de Sousa como anfitriã. Com um vestido amarelo, que já lhe valeu algumas críticas, a jornalista conduziu o evento e, nas redes sociais, revelou os momentos que mais a marcaram.

“Dois momentos únicos na Gala dos Globos de Ouro deste ano. A homenagem a Ruy de Carvalho que aos 96 anos disse o essencial: ‘Vivam a vida intensamente, façam como eu. Vivam, vivam, vivam!’”, começou por escrever.

“E o Globo de Mérito e Excelência para Filipe La Féria que agradeceu ao público e aos atores, emocionou-se ao falar da família e rematou com um apelo a Carlos Moedas: ‘Não deixe mais destruir teatros em Lisboa. Por favor!’”, disse.

“São momentos como estes que fazem dos Globos de Ouro um espetáculo tão especial”, concluiu Clara de Sousa.

No Instagram, Clara de Sousa também fez um agradecimento a todos os envolvidos e que ajudaram a jornalista.