Cláudia Borges anuncia lançamento da própria coleção de óculos

A apresentadora do programa “Fama Show”, da SIC, anunciou o lançamento da própria coleção de óculos, que estará à venda em breve.

Depois do sucesso na televisão, Cláudia Borges apostou num novo projeto que revelou esta segunda-feira nas redes sociais. Em parceria com a marca portuguesa “Óculos Para Todos”, da qual tornou-se embaixadora em 2019, criou a coleção “Cláudia Borges”, que consiste numa linha feminina de óculos de sol e graduados.

“Há meses a guardar este segredo. É com muito orgulho que finalmente posso contar que acabo de lançar a minha coleção com a ‘Óculos Para Todos’. Cláudia Borges, a linha de óculos de sol e de visão feitos à mão com uma marca 100 por cento portuguesa. Mal posso esperar para vos mostrar o resultado final”, escreveu no Instagram.

https://www.instagram.com/p/CBvtKitjLiW/

Os óculos “Cláudia Borges” estarão disponíveis para venda no próximo mês de julho nas duas lojas da marca, em Lisboa e no Porto, e no site oficial.

