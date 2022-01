Cláudia Borges conta como os dois filhos vivem com a diferença de idades

Cláudia Borges contou, esta quinta-feira, como os dois filhos, Rodrigo e Carolina, que têm uma diferença de oito anos, vivem “juntinhos que nem lapas”.

A apresentadora do “magazine” “Fama Show” (SIC) respondeu, no perfil da rede social Instagram, a uma das perguntas que mais lhe fazem: “Os meninos dão-se bem com essa diferença de idades?”.

“Ele, altamente protetor e apaixonado pela irmã. Ela arisca, goza com a cara dele a toda a hora, mas não há gargalhada melhor do que a que solta quando vê o irmão”, explicou a comunicadora.

“São mesmo lindos! E esses sorrisos felizes? De derreter corações!” comentou um seguidor na publicação. “É tão visível a paixão dele por ela. Ele parece um menino de ouro e ela é uma figurinha irresistível”, atirou outro.

Carolina, de um ano, e Rodrigo, de nove, são filhos de Cláudia Borges e Samuel Fortuna.

