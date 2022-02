Cláudia Borges mostra ginásio novo em casa

Cláudia Borges mostrou o seu novo ginásio em casa nas redes sociais. A apresentadora partilhou uma fotografia da sessão de treino com o companheiro, Samuel Fortuna.

Com as novas medidas de confinamento impostas pelo Governo para combater a pandemia da covid-19, a apresentadora, de 37 anos, decidiu construir um ginásio em casa. No perfil de Instagram, a comunicadora da SIC mostrou o resultado final.

“É uma espécie de Feira Popular para nós. Mais uma motivação para treinar diariamente! Habemus ginásio novo”, escreveu Cláudia Borges na legenda.

Diversos internautas elogiaram, rapidamente, a dupla na secção de comentários da publicação. “Que dupla vocês!” comentou uma admiradora. “Casal lindo”, escreveu outra seguidora.

Recorde-se que a apresentadora é mãe de Carolina e Rodrigo, fruto da relação amorosa com Samuel Fortuna.