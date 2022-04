Cláudia Jacques fica noiva de Belmiro Costa: “Obrigada meu amor por me fazeres tão feliz”

Cláudia Jacques ficou noiva do seu companheiro, Belmiro Costa, durante uma viagem a Veneza, Itália. A relações públicas mostrou o anel de noivado nas redes sociais.

A também influenciadora digital, de 56 anos, está a viver dias de grande felicidade depois de ter dito que “sim” ao pedido de casamento de Belmiro Costa. Cláudia Jaques anunciou, no perfil de Instagram, o noivado.

“Feliz com o pedido de casamento aqui em Veneza e com o meu anel de noivado! Obrigada, meu amor, por me fazeres tão feliz”, confessou a “influencer” perante os milhares de seguidores.

Vários admiradores juntaram-se na secção de comentários para dar os parabéns aos noivos. “Muitos parabéns, Cláudia, que sejam muito felizes beijinho!” comentou uma internauta. “Parabéns e muitas felicidades”, atirou outra.

Este será o terceiro casamento de Cláudia Jacques. Lembre-se que a relações públicas já foi casada com Olivier da Silva e o ator Ricardo Trêpa.