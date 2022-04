Cláudia Jacques mostra as alianças em dia de casamento

A poucas horas de se casar neste domingo, Cláudia Jacques mostrou as alianças e ainda a maquilhagem que vai usar na união com Belmiro Costa.

Chegou o grande dia. Cláudia Jacques casa-se na tarde deste domingo com Belmiro Costa, com quem namora há dois anos e já mostrou alguns pormenores do enlace, nomeadamente as alianças que vai usar na união civil e ainda a maquilhagem.

A relações públicas, de 55 anos e o noivo, de 49, vão casar-se na Quinta da Salada, que fica situada na freguesia de Cambres, concelho de Lamego.

Neste sábado, os noivos aproveitaram para relaxar antes do grande dia. “Mesmo quase a casarmos viemos fazer uma longa massagem de relaxamento”, escreveu Cláudia Jacques nas redes sociais.