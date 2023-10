Cláudia Jacques volta a pisar as passarelas do estilista Rafael Freitas

Em setembro, Cláudia Jacques desfilou para o estilista Rafael Freitas em Londres. E voltou a fazê-lo, mas, desta vez, no Porto.

No passado mês de setembro, Cláudia Jacques desfilou na passarela de uma das semanas de moda mais importantes, a Semana de Moda de Londres. A relações-públicas participou no desfile do estilista Rafael Freitas. E voltou a fazê-lo.

Após marcar presença na semana de moda inglesa, o estilista organizou um novo desfile que decorreu no passado dia 8 de outubro, no Porto. Cláudia Jacques voltou a pisar na passarela para representar a marca.

O local escolhido para a demonstração dos modelos foi o Senhora do Penedo Wellness Gardens, em Gaia, que acolheu centena de convidados.

“A marca Rafael Freitas é firme na exclusividade criativa e na inclusividade da sua abordagem aos seus públicos, promovendo o bem-estar e elevando a experiência da alta-costura e do sonho em benefício de todos”, lê-se em comunicado.