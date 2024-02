Cláudia Lopes despede-se de João Oliveira Pinto: “Um abraço amigo”

João Oliveira Pinto, campeão do Mundo sub-20 em 1991, morreu aos 52 anos. Nas redes sociais, Cláudia Lopes despediu-se do amigo.

Morreu, aos 52 anos, o antigo futebolista João Oliveira Pinto, campeão do Mundo sub-20 em 1991, vítima de doença prolongada.

Nas redes sociais, a jornalista Cláudia Lopes despediu-se do amigo: “É desta cara de miúdo reguila nascido e criado no Castelo de que me vou lembrar sempre”, começou por escrever.

“Dos apontamentos que me pedia ou da companhia que me fazia pela Rua da Madalena acima para não ir sozinha. Muitos anos depois havíamos de nos cruzar nos caminhos do futebol. Mas havíamos sempre de nos lembrar dos miúdos que de mochila às costas vínhamos na conversa cheios de sonhos. Um abraço amigo”, rematou.