Cláudia Nayara ameaçada na inauguração da nova loja: “Disse que me partia os dentes”

Cláudia Nayara explicou, durante o programa “TVI Extra”, a discussão que teve com um vizinho durante a inauguração da sua nova loja.

Cláudia Nayara protagonizou uma discussão com um vizinho durante a inauguração na sua nova loja. A “briga” aconteceu durante um direto do Facebook que chegou a alcançar nove mil visualizações.

Durante o programa “TVI Extra”, conduzido por Flávio Furtado, Cláudia Nayara explicou a situação: “Estava com cinco mil pessoas a ver o direto, e o vizinho foi lá dizer que eu não podia colocar pessoas no condomínio, e eu disse: ‘então amanhã vai lá ao condomínio e vai falar’… Ele depois começou aos berros e disse que me partia os dentes”.

A cantora deixou ainda um recado: “Façam o que quiserem, metam as publicações que quiserem, porque eu estou na minha boa fé”, disse, referindo-se às inúmeras reações dos cibernautas após o sucedido.

Foi nesse momento que Flávio Furtado argumentou: “Toda a gente sabe que os centros comerciais, as galerias comerciais têm regras, há um horário para fechar e se calhar os vizinhos não gostaram de te ver lá dentro”.

Cláudia Nayara constatou, no entanto, que a “senhora nem estava lá”: “Veio de casa para fazer aquele escândalo”.