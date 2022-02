Cláudia Raia anuncia que já é tia-avó

Cláudia Raia anunciou nas redes sociais que já é tia-avó com o nascimento do filho do sobrinho Kaian Raia, Vicente.

A família da atriz brasileira cresceu. Cláudia Raia surpreendeu os internautas após apresentar numa publicação do Instagram o sobrinho-neto, Vicente.

“Na alegria do amor da chegada, apresento-vos o primeiro filho do meu amado sobrinho Kaian, não é maravilhoso? Que felicidade receber o meu sobrinho-neto Vicente, o meu coração não aguenta”, pode ler-se legenda da publicação da artista em que surge ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, com o menino ao colo.

Cláudia Raia tem dois filhos, Enzo, de 24 anos, e Sophia, de 18 anos, ambos do anterior casamento com o também ator Edson Celulari.