Cláudia Raia e família infetados com Covid-19

Cláudia Raia está de quarentena em casa depois de ter contraído a covid-19. A atriz revelou que infetou o marido, Jarbas Homem de Mello, e os filhos, Enzo Celulari e Sophia Raia.

Até à data, a intérprete estava a guardar segredo para manter a sua família em segurança. Em conversa com a revista “Harper’s Bazaar Brasil”, no Instagram, Cláudia Raia abriu o livro sobre a sua situação.

“Nós ‘coronamos‘ em casa. Uma loucura. Desci para buscar uma comida e acho que foi no elevador”, recordou. “Fiquei com muitas dores de cabeça durante uns três dias. No primeiro dia, parecia que tinha lutado MMA, estava destruída fisicamente: dor nos músculos grandes, como perna e glúteos. Perdi o olfato, mas o paladar não”, acrescentou.

A atriz contaminou os seus filhos depois de estes voltarem da casa do seu pai, Enzo Celulari. “Quando os meninos voltaram do Rio de Janeiro tiveram contacto comigo porque era o aniversário do Enzo e abraçámo-nos e beijámo-nos”, contou.

A família foi diagnosticada há um mês, a atriz teve sintomas durante cinco dias e o marido sentiu-se mal por dez dias. Contudo, mesmo estando infetado, o seu companheiro não teve febre.

