A atriz Cláudia Semedo e a família viveram no passado fim de semana momentos divertidos no Zoomarine, em Albufeira, no Algarve.

A também locutora e apresentadora de televisão esteve acompanhada da sua filha Alice e do marido, João Ribeiro. Juntos, interagiram com os golfinhos.

Recorde-se que o Zoomarine Algarve foi recentemente distinguido pelas suas boas práticas sanitárias e confirmou o reduzido risco de propagação da Covid-19.