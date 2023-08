Cláudia Semedo, Rui Unas e Bispo dão voz às “Tartarugas Ninja”

Os atores Cláudia Semedo e Rui Unas e o músico Bispo vão dar voz ao novo filme das “Tartarugas Ninja”, que estreia já no dia 10 de agosto.

Os atores Rui Unas e Cláudia Semedo e o artista musical Bispo são as vozes portuguesas de “Tartarugas Ninja: Caos Mutante”. A versão dobrada do filme de animação do realizador Jeff Rowe chega às salas de cinema portuguesas a 10 de agosto com os adolescentes “Leonardo”, “Donatello”, “Rafael” e “Miguel Ângelo” e a sua nova amiga “April” a combaterem uma organização criminosa.

“Tartarugas Ninja: Caos Mutante” explora o primeiro encontro entre as aventureiras tartarugas e a jovem “April”, que conta com a voz da atriz e apresentadora de televisão Cláudia Semedo. Ao seu lado, o “rapper” “Bispo” estreia-se nas dobragens e assume o papel de “Mondo Gecko” – um jovem réptil skater que se juntará ao bando para combater o exército de criaturas mutantes que ameaça a cidade.

Guiados pela experiência do sábio “Splinter”, com voz de Rui Unas, os adolescentes Tartaruga Ninja vão invadir o grande ecrã com mais um capítulo da saga de sucesso mundial do produtor Seth Rogen. A versão portuguesa do filme junta ainda Pedro Granger, Teresa Macedo e Tobias Monteiro, enquanto “Rufia dos Gelados”, “Wingnut” e “Spider”.

Jackie Chan, John Cena, Ice Cube e Post Malone são também algumas das vozes que os espectadores podem encontrar na versão legendada de “Tartarugas Ninja: Caos Mutante”.