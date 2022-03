Cláudia Vieira: “A prudência é mais necessária que nunca!”

Depois de ter sido levantado o Estado de Emergência em Portugal, Cláudia Vieira alertou os seguidores para que tenham prudência neste regresso ao dia-a-dia normal.

A mostrou-se preocupada com todos aqueles que neste dia, em que se dá início ao Estado de Calamidade, têm de voltar ao trabalho em regime presencial ou sair à rua com mais frequência.

Por isso, no perfil de Instagram, a profissional da SIC fez questão de partilhar uma mensagem de sensibilização.

“Hoje 4 de maio temos a sensação que temos a nossa vida de volta e todos ansiamos por isso… mas a prudência é mais necessária que nunca! Vamos agarrar o nosso dia-a-dia com responsabilidade e de acordo com as medidas de segurança. Por todos nós! Boa sorte!” pode ler-se na legenda.

https://www.instagram.com/p/B_wvX2VHOR8/

Na secção de comentários, entre as diversas mensagens de boa sorte e elogios à atitude de Cláudia Vieira, houve quem partilhasse os seus medos. “Também estou muito assustada”, atirou uma fã.

Durante a quarentena em casa devido à Covid-19, a atriz celebrou o dia em que a sua filha mais nova, Caetana, assinalou os cinco meses. “Cinco meses desta deliciosa”, escreveu.

