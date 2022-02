Cláudia Vieira admite cansaço: “Ter filhos é um teste aos nossos limites”

Um mês após o nascimento da segunda filha, Cláudia Vieira admitiu, nas redes sociais, sentir muito cansaço mas está feliz.

Desde o nascimento de Caetana, a 1 de dezembro do ano passado, no Hospital da CUF, no Parque das Nações, em Lisboa, a atriz tem partilhado vários momentos da experiência na maternidade e na terça-feira não foi excepção.

Na conta oficial de Instagram, Cláudia Vieira confessou que, apesar de sentir muito cansaço, a sensação de ter a bebé nos braços “é indescritível”.

“Se já existe cansaço? Muito mesmo. Ter filhos é sem dúvida um teste aos nossos limites, mas esta sensação de os termos assim, nos braços, a ouvirem o nosso coração é indescritível”, lê-se na descrição de uma fotografia, na qual surge com a bebé nos braços.

https://www.instagram.com/p/B7CSIdoh8TN/

Caetana é fruto do namoro entre Cláudia Vieira e o empresário João Alves, de 33 anos. No entanto, a profissional da estação de Paço de Arcos é ainda mãe de Maria, de nove anos, que nasceu durante a relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira, que terminou em 2014.

De recordar que assim que Caetana nasceu, João Alves confessou ter recebido o melhor presente da sua vida. “Que momento tão especial este, não consigo descrever o que estou a sentir. Obrigado meu amor pelo melhor presente da vida!”

