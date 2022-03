Cláudia Vieira admite susto quando a filha mais velha testou positivo à covid-19

A apresentadora admitiu que ficou em pânico quando a filha mais velha testou positivo à covid-19, devido aos problemas respiratórios que apresenta.

Dias após ter recuperado do novo coronavirus, Cláudia Vieira, de 42 anos, revelou que ficou assustada uma vez que, Maria, de dez, também contraiu a doença na sequência da infeção da família.

“A Maria nasceu prematura e teve grandes problemas na parte respiratória. Esse era um bocadinho o meu pânico, porque ela chegou mesmo a ter uma pneumonia e, então, estive mesmo assustada que isso afetasse a Maria”, confessou a atriz, esclarecendo que nenhuma das filhas teve “qualquer problema a esse nível”.

No entanto, também Caetana, de 11 meses, foi a primeira grande preocupação de Cláudia Vieira, já que, inicialmente, apenas a bebé testou positivo.

Recorde-se que Maria é fruto da anterior relação de Cláudia Vieira com Pedro Teixeira. Já Caetana, de 11 meses, nasceu do atual relacionamento com João Alves.