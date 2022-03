Cláudia Vieira assinala aniversário do pai: “Por mais momentos como estes”

Cláudia Vieira fez questão de assinalar publicamente, este sábado, o aniversário do seu pai, com uma mensagem curta nas redes sociais.

A atriz recorreu ao perfil de Instagram para demonstrar o sentimento que nutre pelo seu pai em dia de festa. A intérprete partilhou uma fotografia em que surge abraçada ao progenitor.

“Pai. Parabéns, Parabéns! Por mais momentos como estes, com sorrisão e bem juntinhos”, escreveu.

Na secção de comentários, prontamente, diversos seguidores deram os parabéns ao pai da também apresentadora da SIC. “Parabéns”, “Saúde” e “Parabéns ao pai! Felicidades e beijinhos” servem a título de exemplo.

Atualmente, o público pode acompanhar o trabalho de Cláudia Vieira no pequeno ecrã com o programa das tardes de sábado da SIC “Regresso ao Futuro”, no qual conta com a companhia de João Manzarra.