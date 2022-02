Cláudia Vieira apela para que a “esperança se mantenha viva”

View this post on Instagram

Sempre fui “do verbo ir” e, por isso, 15 dias em casa está a ser no mínimo desafiante. Mas assim tem de ser, pelos meus e pelos vossos, por todos nós. Separados fisicamente, cada um nas suas casas, mas unidos numa só batalha contra um inimigo invisível. A fotografia que partilho é do ano passado, em Florença, de uma altura em que ninguém poderia prever o que aí vinha. Neste tempo de recolha absoluta, apelo à solidariedade entre todos, e apelo a que a esperança se mantenha viva. A esperança de que tudo se resolverá e sairemos desta situação, voltando às nossas vidas com a aprendizagem do que foi esta batalha e mais unidos do que nunca. Estamos juntos! #euficoemcasa