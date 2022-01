Cláudia Vieira arrasa em fotografias de biquíni no Brasil

Cláudia Vieira trocou o frio que se faz sentir em Portugal pelo calor do Rio de Janeiro, Brasil, e tem partilhado algumas imagens nas redes sociais.

A atriz, de 43 anos, tem vindo a publicar, no perfil de Instagram, várias fotografias, em que aparece de biquíni no Condomínio Caierinhas – Angra Do Reis, e os seguidores não têm resistido.

“Que sítio lindo”, legendou a intérprete.

“Um grande beijinho, só falta o teu lindo sorriso. Força e aproveita” ou “Mas que musa musa espetacular desse mundo”, são alguns dos comentários deixados pelos admiradores na publicação.

Recentemente, Cláudia Vieira ficou de luto com a morte do cão Yoshi. “Ainda só passaram quatro dias e já fazes tanta falta”, escreveu.