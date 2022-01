Cláudia Vieira assinala dez meses da filha mais nova com foto

A atriz assinalou publicamente mais um mês desde o nascimento da filha mais nova, Caetana, com uma foto ternurenta nas redes sociais. A experienciar a maternidade pela segunda vez, Cláudia Vieira tem partilhado no Instagram vários momentos desta fase. Assim, esta terça-feira, celebrou os dez meses da bebé com uma publicação. “E hoje esta gordinha boa faz dez meses”, lê-se na legenda da foto publicada pela também apresentadora, na qual surge a pegar na filha e a dar-lhe um beijo.

Caetana nasceu do relacionamento entre Cláudia Vieira e o empresário João Alves. No entanto, a apresentadora é mãe de Maria, de dez anos, da relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira, que terminou em 2014.

