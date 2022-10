Cláudia Vieira aventura-se na Moda e lança coleção sustentável

Cláudia Vieira juntou-se à estilista Gabriela Pinheiro para lançar a primeira coleção cápsula sustentável da sua marca, Obsidian, que será apresentada no Portugal Fashion, esta quinta-feira, 13 de outubro.

A atriz começou por explicar, em entrevista ao site “Delas”, que o nome foi escolhido por ser “forte e cheio de energia”, tendo sido uma sugestão da consultora de imagem da atriz e agora parceira.

“Não conhecia e quando a Gabi me explicou o significado, achei que fazia todo o sentido. […] Obsidian – uma rocha ígnea, um vidro escuro natural formado após o arrefecimento de lava derretida e protetora contra as energias negativas – é a nossa base. É resistente e delicada, é intensa e frágil, expele a negatividade, reflete a positividade”, explicou.

Segundo Gabriela Pinheiro, a marca vai lançar uma coleção cápsula por se tratar de uma linha “temática em que as peças combinam entre si” e “não terá reposição”. “É para continuar, mantendo esta lógica de coleções com identidades distintas e limitadas”, disse, ao site.

Cláudia Vieira adiantou que criaram a marca em 2021, com o envolvimento de uma terceira pessoa: Raquel Vasconcelos, especialista em Marketing e Vendas. “Neste lançamento foi tudo acompanhado a três, é natural que, com o tempo, vamos dividindo mais as tarefas, mas todas temos muito a aprender e, por isso, queremos estar a par de todo o processo”, contou.

A grande inspiração criativa deste projeto foi criar peças intemporais, de acordo com o gosto de cada uma das envolvidas, segundo a estilista. “Começámos por nos inspirar nas tendências e depois adaptámos aos nossos gostos, por forma a que a coleção fosse constituída por peças que utilizaremos por muito tempo”, referiu.