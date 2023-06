Cláudia Vieira celebra 45 anos: “Vai ser uma coisa familiar este ano”

Cláudia Vieira celebra hoje, terça-feira, 45 anos. Regressada, há poucos dias, das Filipinas, a atriz e apresentadora deve fazer a festa só com a família.

Regressou há poucos dias das Filipinas, onde esteve a gravar o “Casados no Paraíso”, novo “reality show” da SIC e, depois de reencontrar as filhas, Maria e Caetana, ainda mal teve tempo para respirar: do aeroporto de Lisboa praticamente seguiu para o casamento da amiga e agente de famosos Inês Mendes da Silva e, nesta segunda-feira, já estava em Cascais na apresentação da grelha de verão da SIC.

Esta terça-feira, contudo, Cláudia Vieira deve fazer uma pausa, uma vez que celebra 45 anos. A festa, apesar do interesse manifestado pelos amigos, deve restringir-se à família: as duas filhas, os irmãos e o namorado, o empresário João Alves.

“Não pensei ainda nada sobre a minha festa de aniversário e toda a gente já está a perguntar ‘o que é que vais fazer?’ Não estou com muito tempo, acho que vai ser só uma coisa familiar este ano”, referiu a atriz e apresentadora da SIC à N-TV à margem da apresentação da grelha de verão da estação de Paço de Arcos.

Nas Filipinas, Cláudia Vieira passou quase um mês a gravar o programa em que casais vão tentar começar uma vida juntos num local paradisíaco, mas com poucos recursos para uma vida confortável. Depois do regresso, a artista foi abraçada pelas duas filhas em Lisboa.

“Fizeram-me falta, fiz-lhes falta, mas já passou. Precisava sentir estes corpinhos como ar para respirar”, assumiu Cláudia Vieira nas redes sociais.