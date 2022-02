Cláudia Vieira celebra aniversário da avó: “É tão bom tê-la nas nossas vidas”

Cláudia Vieira assinalou publicamente o aniversário da avó, Ludovina, com uma publicação nas redes sociais.

A avó da atriz completa 88 anos esta sexta-feira e, para celebrar a data especial, a apresentadora e atriz da SIC partilhou no Instagram duas fotografias de ambas com uma dedicatória.

“Esta super avó faz anos hoje, são 88 e é tão bom tê-la nas nossas vidas! Estejam à vontade para lhe dar os parabéns”, escreveu Cláudia Vieira na publicação.

Recorde-se que Cláudia Vieira é mãe de Maria, de dez anos, fruto da relação terminada com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira, e Caetana, de dez meses, que nasceu do atual relacionamento com o empresário João Alves.

