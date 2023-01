Cláudia Vieira celebra aniversário da irmã mais velha

Cláudia Vieira fez questão de celebrar, esta sexta-feira, 20 de janeiro, publicamente o aniversário da irmã mais velha, com uma montagem de várias fotografias nas redes sociais.

É dia de festa para a atriz porque a sua irmã completou mais um ano. A intérprete não deixou passar em branco a data no perfil de Instagram e partilhou um conjunto de imagens das duas.

“Dia da mana mais incrível do mundo”, escreveu.

Recentemente, a artista assumiu estar com saudades do cão Yoshi que morreu há cerca de um ano. “Faz agora um ano que fui inundada com mensagens absolutamente incríveis”, lembrou.

“Realmente o Yoshi era um cão maravilhoso, fora de série e eu tenho umas saudades gigantes, tremendas mesmo. Vínhamos até aqui muitas vezes”, acrescentou Cláudia Vieira nas redes sociais.