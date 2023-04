Cláudia Vieira celebra Páscoa com mergulho na praia

Cláudia Vieira aproveitou o sol e o calor que se fez sentir nesta Páscoa para passar a quadra festiva na praia.

Foi na companhia da família que a intérprete, de 44 anos, rumou até Vale do Lobo, no Algarve, para dar um mergulho e apanhar sol.

Nas imagens partilhadas pela atriz no seu perfil de Instagram é possível ver as suas duas filhas, Maria, fruto da relação que manteve com Pedro Teixeira, e Caetana que resultou do seu atual relacionamento com João Alves.

Nas fotografias é ainda possível ver outro menino a brincar com as suas filhas. Como legenda, Cláudia Vieira escreveu apenas: “Páscoa”.