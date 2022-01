Cláudia Vieira chora a morte do cão Yoshi: “A dor é insuportável”

Cláudia Vieira revelou que o seu melhor amigo de quatro patas Yoshi morreu. A atriz admitiu estar a viver uma dor “insuportável” neste momento.

A atriz, de 43 anos, despediu-se, “com profunda tristeza”, através do perfil de Instagram, do cão que fez parte da sua vida durante vários anos, marcando “a diferença com uma dedicação sem igual”.

“É com uma profunda tristeza que partilho convosco que o patudo mais incrível do mundo nos deixou. O Yoshi, o Yoshi o cão da minha vida partiu… fez a diferença nas nossas vidas e na de muitos que se cruzaram com ele… com uma dedicação sem igual”, começou por escrever.

“Foi mais do que alguma vez eu podia desejar, um verdadeiro companheiro, cúmplice, amigo, inteligente e tão mas tão meigo, de uma entrega ímpar e que por tantas vezes deu-me aquele olhar, aquela lambidela, aquela motivação para viver a vida como deve ser vivida! Com muito amor”, prosseguiu.

A intérprete admitiu que, neste momento, a “dor é insuportável”. “A dor deste momento é muita e insuportável. Fica uma certeza fomos muito felizes, tu e nós em te ter. Vais fazer tanta falta, meu cabeçudo bom. Minha sombrinha que eu tanto amo”, concluiu.