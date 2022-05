Cláudia Vieira começa a semana com um “date” com o namorado

Cláudia Vieira começou a semana com um encontro a dois com o namorado, João Alves, tal como demonstrou aos seguidores nas redes sociais.

Depois de um dia de trabalho com as gravações do novo programa da SIC “Cantor ou Impostor?”, no qual ocupa o lugar de apresentadora, a também atriz aproveitou para desfrutar de um “date” com o companheiro.

“O meu date de hoje”, escreveu na legenda de uma fotografia dos dois.

Os dois têm em comum uma filha, Caetana, que nasceu em dezembro de 2019. Além do rebento mais novo, a intérprete também é mãe da filha mais velha, Maria, fruto da relação terminada com o ator Pedro Teixeira.

Cláudia Vieira tem andado ocupada com as a gravações da nova aposta da SIC. A atriz já revelou estar “radiante” com este desafio. “Este programa é mesmo, mesmo fixe. Temos programa”, afirmou.

Em fevereiro, a SIC já tinha anunciado que a intérprete iria apresentar o programa que originalmente se chama “I Can See Your Voice”. O formato é produzido pela Warner Bros Portugal.