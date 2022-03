Cláudia Vieira comenta escolha de Sara Matos para apresentar o “Ídolos”

Cláudia Vieira falou pelo primeira vez sobre a escolha de Sara Matos para conduzir a apresentação da nova edição do “Ídolos”, na SIC.

A atriz referiu, em declarações à revista “Nova Gente”, que a intérprete se deve sentir “orgulhosa” com o desafio. Recorde-se que entre 2009 e 2012 a apresentação do formato estava a cargo de João Manzarra e Cláudia Vieira.

“Cada coisa na nossa vida deve ser vivida no momento certo. Eu e o João Manzarra já fomos os apresentadores do Ídolos há uns bons anos”, começou por lembrar Cláudia Vieira, referindo que, na altura, foi o “primeiro projeto em contacto com a apresentação”.

A artista admitiu que, nesta fase, já não fazia sentido apresentar o concurso. “Já não faria sentido porque fez parte daquela fase. Agora faz sentido fazer outras coisas”, disse a também apresentadora.

Já sobre Sara Matos, a intérprete referiu que se trata de uma “oportunidade única”, tal como admitiu ter tido “há uns anos”. “A Sara está a ter a oportunidade de apresentar um dos melhores programas […]. E deve sentir-se muito orgulhosa disso mesmo. E com um ‘nervosinho’, como ela disse, diversas vezes. Porque provoca um nervosismo muito grande os diretos”.

Recorde-se que, em 2014, Sara Matos assumiu uma relação com Pedro Teixeira poucos meses após a separação com Cláudia Vieira. Na época surgiram vários rumores na imprensa sobre uma possível traição por parte do ator.