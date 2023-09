Cláudia Vieira comenta separação de Pedro Teixeira: “Não soube pelas revistas”

Foi durante a rubrica “Desculpa, mas vais ter de perguntar” que Cláudia Vieira falou sobre o fim do relacionamento de Sara Matos e Pedro Teixeira.

Cláudia Vieira esteve à conversa com Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques, no programa “As Três da Manhã”, e, durante a rubrica “Desculpa, mas vais ter de perguntar”, comentou a separação de Sara Matos e Pedro Teixeira, ex-companheiro com quem tem uma filha, Maria, de 13 anos.

“Quando viste o Pedro Teixeira separado e triste nas revistas, quanta vontade (tu que és tão boa pessoa) tiveste de ir lá abraçá-lo e dizer: ‘toma! Não me trocaste por ela? Então agora aguenta, filho’”, brincou Inês Lopes Gonçalves.

“Esta novela até aqui à rádio veio parar. Eles separam-se e vêm falar comigo porquê? Eles que se separem ou estejam juntos, o que quiserem fazer da vidinha deles. Não soube pelas revistas, soube pelo Pedro. Ele é pai da minha filha, temos uma boa relação”, respondeu a atriz.

“Como consegues lidar com uma agenda tão grande, Cláudia? É que deve ser complicado gerir todos os eventos em que queres estar e todos os eventos em que não queres que a Sara Matos esteja”, atirou Joana Marques.

“Normalmente ligo: ‘mas convidaram a Sara? Então eu não vou’. Não é uma questão, ponto. Onde posso e quero estar, estou, onde não me dá jeito, não estou”, referiu, em tom de brincadeira.

Cláudia Vieira falou, também, do facto de não integrar o elenco do “reboot” da série juvenil “Morangos com Açúcar”: “Sou péssima [atriz]”, disse, entre risos. “Encostaram-me à box”, acrescentou.

Atualmente, Cláudia Vieira vive um relacionamento com João Alves, com quem tem outra filha, Caetana, de três anos.