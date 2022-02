Cláudia Vieira dá primeiro passeio com filha bebé

Cláudia Vieira deu um passeio ao ar livre com a filha mais nova, Caetana, pela primeira vez.

A viver as primeiras semanas da segunda experiência na maternidade, a atriz da SIC partilhou, este domingo, uma fotografia em que mostra o primeiro passeio ao ar livre da bebé, acompanhada pelos cães, Caya e Yoshi.

“Todos contentes de levar a pequena a dar o primeiro passeio”, escreveu a intérprete na descrição da publicação.

A profissional de Paço de Arcos deu à luz a segunda filha, no dia 1 de dezembro, no Hospital da CUF, no Parque das Nações, em Lisboa.

Caetana é fruto do namoro entre Cláudia Vieira e o empresário João Alves, de 33 anos. No entanto, a profissional da estação de Paço de Arcos é ainda mãe de Maria, de nove anos, que nasceu durante a relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira, que terminou em 2014.

De recordar que assim que Caetana nasceu, João Alves confessou ter recebido o melhor presente da sua vida. “Que momento tão especial este, não consigo descrever o que estou a sentir. Obrigado meu amor pelo melhor presente da vida!”