Cláudia Vieira de férias no Algarve: “Mãe galinha e suas crias”

A atriz Cláudia Vieira partilhou alguns momentos das férias no Algarve, nomeadamente uma excursão às grutas com a família, nas redes sociais.

Depois de Tróia e Milão, Cláudia Vieira rumou até sul do país com a família. A atriz encontra-se a desfrutar de uns dias no Algarve e partilhou alguns momentos nas redes sociais.

“Mãe galinha e suas crias! E lá fomos nós às grutas, pegámos na trupe toda e lá fomos, o amigo Joca nunca falha! Primeira vez da Caetana, vigésima da Maria”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, além do companheiro, João Alves, os cibernautas aproveitaram para deixar algumas mensagens. “Um passeio sempre agradável de se fazer”, “Boas férias” e “Tão bom! Momentos de qualidade com os que amamos são do melhor desta vida” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, durante as férias em Tróia, Cláudia Vieira viveu momentos de “angústia” com a filha mais nova, Caetana.