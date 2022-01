Cláudia Vieira de luto no Brasil: “Fazes tanta falta”

Cláudia Vieira viajou para o Rio de Janeiro, no Brasil, mas aquilo que deveriam ser dias de sonho estão a ser marcados pela saudade do cão Yoshi.

A atriz da SIC e o companheiro, João Alves, aterraram este sábado no Rio de Janeiro, Brasil, e já mostraram as melhores vistas sobre a “cidade maravilhosa”, num hotel com piscina no último andar.

Mas o semblante de Cláudia Vieira a olhar para o mar é triste, uma vez que a apresentadora ainda chora a morte do cão Yoshi.

“Ainda só passaram quatro dias e já fazes tanta falta”, escreveu Cláudia Vieira nas redes sociais.

Também a agente Inês Mendes da Silva, amiga próxima da apresentadora, lamentou a morte de Yoshi. “Até sempre, querido! Yoshi para os amigos, Óshi para as minhas filhas em bebé e Yoshinho para uma das pessoas mais importantes da minha vida que deu O MELHOR a este seu fidelíssimo companheiro”, escreveu a também representante de Cristina Ferreira.