Atriz Cláudia Vieira faz declaração ao irmão mais velho

Cláudia Vieira recorreu, esta quinta-feira, 17 de fevereiro, ao perfil de Instagram para fazer uma partilha especial. O irmão mais velho da atriz fez anos e a atriz assinalou a ocasião.

A intérprete, de 43 anos, publicou algumas imagens, junto dos irmãos, Sérgio e Carina, e escreveu algumas palavras de afeto dedicadas ao irmão.

“É o dia dele! Parabéns, mano velho, continua sempre a ser assim, um bom ‘vivant’ apaixonante”, legendou.

Na caixa de comentários foram vários os seguidores que deixaram mensagens de parabéns ao irmão da atriz. “Muitos parabéns para o mano tudo de bom” ou “Woow muito gato! Parabéns e um dia muito feliz!” são algumas das mensagens deixadas pelos internautas.

Recorde-se que Cláudia Vieira está de volta à apresentação com o programa “I Can See Your Voice”, na SIC. O formato tem sucesso mundial e já foi transmitido em mais de 25 países como Espanha, França, Alemanha, entre outros.