Cláudia Vieira despede-se do “O Noivo é que Sabe”: “Uma maravilhosa experiência”

Cláudia Vieira despediu-se nas redes sociais do programa “O Noivo é que Sabe”, que marcou o regresso da apresentadora à SIC, em agosto.

Oito meses depois do nascimento da segunda filha, Caetana, a também atriz regressou ao ecrã como anfitriã do formato que esteve no ar nas noites de domingo durante quatro meses.

A preparar-se para a transmissão do último episódio, este domingo, 13 de dezembro, a apresentadora despediu-se do “O Noivo é que Sabe”, com uma publicação no Instagram, na qual destacou a “maravilhosa experiência”.

“O Noivo é que Sabe” está quase quase a terminar, amanhã é o último programa e eu tive um enorme prazer em apresentar este formato! Foi uma maravilhosa experiência, na qual conheci pessoas incríveis e partilhei com elas muitas histórias de amor! Tudo isto, vivido, feito e contado por uma equipa de luxo”, pode ler-se na publicação.

“O Noivo é que Sabe” é inspirado em “Don’t Tell The Bride”, um programa original britânico com 14 temporadas e que é transmitido pela SIC Caras.

Recorde-se que além de Caetana, de um ano, que nasceu do relacionamento com João Alves, Cláudia Vieira é mãe de Maria, de dez, da relação amorosa terminada em 2014 com Pedro Teixeira.