Cláudia Vieira despede-se das manhãs da SIC: “Que bom que foi estar aqui”

Cláudia Vieira despediu-se das manhãs da SIC depois de ter apresentado esta semana o programa “Casa Feliz”, devido às ausências de João Baião e Diana Chaves.

A apresentadora teve de assumir a condução do matutino da estação privada, com o colega João Paulo Sousa, após a dupla habitual João Baião e Diana Chaves ter testado positivo à covid-19.

Agora, com João Baião livre do vírus, a também atriz despediu-se do programa no perfil de Instagram. “Que bom que foi estar aqui todas as manhãs de alma e coração, por si, para lhe fazer companhia!” começou por escrever.

Seguiram-se ainda os agradecimentos a João Paulo Sousa e à equipa: “Tão bom foi também trabalhar com o João Paulo Sousa, obrigado, companheirão! Obrigada equipa ‘Casa Feliz’!”

“A todos peço que se protejam, fiquem em casa! Amanhã temos encontro marcado, à tarde, com o ‘Regresso ao Futuro’!” rematou Cláudia Vieira, promovendo o programa que apresenta aos sábados à tarde na SIC, com João Manzarra.

“Regresso ao Futuro” é um formato que volta a juntar a dupla de apresentadores que conduziu programas como “Ídolos” e “Factor X”. “É um programa inquietante, que vai mexer com o coração do espetador. E vai também mexer com memória, com nostalgia”, disse João Manzarra, antes da estreia a 9 de janeiro.