Cláudia Vieira: “Estes dias pelo sul estão a terminar”

Cláudia Vieira está prestes a terminar as férias no Algarve. No entanto, a atriz garantiu que registou os momentos para mais tarde recordar.

A intérprete tem estado a divertir no Sul do país com a sua família e o companheiro, João Alves. O tempo de descanso está a chegar ao fim e a artista já começou a despedir-se dos locais.

“Estes dias pelo sul estão a terminar mas as paisagens vão registadas”, afirmou Cláudia Vieira.

A artista dividiu este período de férias com os seguidores partilhando várias imagens das filhas, Maria e Caetana. Lembre-se que Maria é fruto do antigo relacionamento com Pedro Teixeira. Já Caetana nasceu durante o namoro com João Alves.