Cláudia Vieira: “Doida para partilhar tudo convosco”

Cláudia Vieira confessou estar ansiosa por mostrar o resultado do trabalho que tem estado a ser feito para o novo programa da SIC.

Depois de ter estado algum tempo longe do pequeno ecrã para tomar conta da filha mais nova, Caetana, a intérprete voltou ao trabalho com a apresentação do novo concurso do terceiro canal.

A atriz tem partilhado no perfil de Instagram alguns detalhes das gravações com os fãs, tal como aconteceu está terça-feira.

“Pelos caminhos de Portugal. Nestes últimos dias tenho feito muitos quilómetros, conhecido (à distância) muita gente e vivido muitas experiências! Doida para partilhar tudo convosco”, escreveu.

Mãe, há poucos meses, de Caetana – a filha em comum com João Alves -, a intérprete tem, desta maneira, um novo desafio na SIC, depois de ter sido a protagonista da novela “Alma e Coração”.

