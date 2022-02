Cláudia Vieira e Pedro Teixeira celebram o aniversário da filha

Cláudia Vieira e Pedro Teixeira celebraram este domingo mais um aniversário da filha em comum, Maria.

Maria completou dez anos e, para assinalar a data, o ex-casal partilhou fotografias com a filha nas respetivas contas de Instagram.

“Divertida, com um sentido de humor único, cheia de atitude, amiga dos seus amigos, torta e com um coração gigante. Esta é a Maria e hoje é o dia dela! Parabéns minha cúmplice. Há dez anos a ser orgulhosamente mãe desta miúda feliz! Amo-te meu amor”, escreveu Cláudia Vieira na legenda da publicação.

https://www.instagram.com/p/B-mdUz2BHER/

“Dez aninhos de amor”, lê-se na legenda da publicação feita por Pedro Teixeira.

https://www.instagram.com/p/B-mewvwAwAv/

Os fãs dos atores juntaram-se na caixa de comentários para dar os parabéns a Maria por mais um aniversário, e, ainda, aos pais pela data especial.

Recorde-se que a relação com entre Cláudia Vieira e Pedro Teixeira terminou em 2014. A profissional da SIC é ainda mãe de Caetana, de quatro meses, do namoro com o empresário João Alves, de 33 anos.