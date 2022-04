Cláudia Vieira e Pedro Teixeira juntos na festa da filha Maria

Cláudia Vieira e Pedro Teixeira juntaram-se, esta terça-feira, 5 de abril, para a festa de aniversário da filha do ex-casal, Maria.

Maria completou 12 anos e contou com uma celebração repleta de amigos, familiares e com os pais. No perfil de Instagram, a atriz e mãe da aniversariante publicou um vídeo em que o ex-companheiro surge a ajudar a montar a festa.

“Manos. Joana e Pedro. 12 anos da Maria”, pode ler-se no vídeo em que aparece Pedro Teixeira ao lado da irmã da atriz, Joana.

Também João Alves, atual namorado de Cláudia Vieira, marcou presença nas festividades de Maria. Lembre-se que o casal tem uma filha, Caetana, que nasceu em dezembro de 2019.

Sara Matos, namorada de Pedro Teixeira, não aparece nas imagens. No entanto, a atriz deixou uma breve mensagem de parabéns à aniversariante nas redes sociais. “Parabéns, mana”, escreveu na legenda de uma fotografia em que Maria aparece a brincar com Manuel, filho do casal de atores.