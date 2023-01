Cláudia Vieira fez as delícias dos seus seguidores ao partilhas novas das imagens das suas filhas, Maria e Caetana.

Na sua última publicação um pormenor chama a atenção, as meninas estão com looks iguais.

“Hoje, no passeio pela Bica! Muita troca de cumplicidade entre estas duas💞💞 babo muito…. ‘Até se vestiram de igual o que é raro’”, legendou.

Recorde-se que Maria é fruto do relacionamento que Cláudia Vieira manteve com Pedro Teixeira e que Caetana resulto da sua relação com João Alves.