Cláudia Vieira encanta fãs com novas imagens das filhas

Cláudia Vieira voltou a derreter o coração dos seus seguidores quando, este domingo, 14 de novembro, partilhou fotografias inéditas das suas filhas.

A atriz, de 43 anos, publicou duas fotografias, no perfil de Instagram, em que surgem Maria e Caetana em momentos de ternura. “Sem palavras!” escreveu a interprete e apresentadora.

Várias foram as celebridades que ficaram rendidas a estas imagens.

“Que lindas!” disse o ator e ex-companheiro, Pedro Teixeira. “Foto mais linda”, acrescentou Andreia Dinis. Já Inês Aires Pereira e Diana Chaves optaram por deixar apenas emojis em forma de coração.

Recorde-se que Maria, de 11 anos, é fruto da relação que a atriz manteve com Pedro Teixeira e Caetana, de um ano, resulta do relacionamento que mantém com o empresário João Alves.